Durante la riunione della Lega Calcio per stabilire il futuro di Genoa-Torino, è stata affrontata anche la delibera di una nuova regola che possa scandire con chiarezza il rapporto tra i casi di Covid presenti in un club e la possibilità che questo possa chiedere un rinvio della partita. Il Corriere della Sera anticipa che tale direttiva assicura ad ogni club che patisce il contagio di 10 o più giocatori nel corso della stagione la facoltà di chiedere il rinvio formale della partita, ma ciò potrà avvenire una sola volta. Se tale situazione dovesse verificarsi più volte nel corso della stagione, si opterà per lo 0-3 a tavolino. La medesima norma potrà essere applicata anche in Coppa Italia, ma non nelle fasi finali della competizione.