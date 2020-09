Anche ieri è andato in onda il telegiornale di MondoNapoli Live delle 19, con importanti aggiornamenti di mercato, consigli del fantacalcio e tanto altro. Se vi foste persi la puntata, cliccate qui per rivederla.

Napoli-Genoa:

I nostri esperti hanno iniziato la diretta parlando del focolaio in casa ligure, che ha scatenato spavento in casa Napoli; gli azzurri sapranno in giornata i risultati del tampone; in questa prima parte, i nostri esperti hanno sottolineato che forse andava rinviata la partita degli azzurri e hanno evidenziato il fatto che anche Juve-Napoli sia a rischio. Tutto dipende dai risultati dei tamponi dei calciatori.

Sostituto di Insigne:

Lorenzo Insigne si è infortunato domenica sera contro il Genoa e starà fuori un mese: chi sarà il suo sostituto? I nostri esperti hanno avanzato varie ipotesi, dallo spostamento di Lozano a sinistra a giocare con un centrocampista, come Elmas o Zielinski sulla fascia; tutte queste ipotesi sono al vaglio di Gattuso, ma i nostri commentatori hanno convenuto che per caratteristiche e per adattamento il sostituto ideale sia Elmas, che ha già fatto bene da subentrante contro il Genoa. Questo lo spezzone sul sostituto di Insigne:

Calciomercato:

In seguito, i nostri esperti hanno fatto il punto sul calciomercato: al Napoli interessano il terzino Karbownik e il centrocampista Soumarè del Lille, due profili abbastanza giovani. In particolare, Soumarè sarebbe uno dei candidati per il ruolo di centrocampista con Vecino, mentre Karbownik potrebbe arrivare solo in caso di partenza di uno dei terzini. Al momento, Kevin Malcuit potrebbe lasciare il Napoli in direzione Parma. Destino lontano anche per Maksimovic, che dovrebbe andare via: nei prossimi giorni, l’Inter potrebbe fare un affondo su di lui. Questo lo spezzone sul mercato:

Consigli Fantacalcio:

Infine, i nostri esperti hanno parlo dei difensori consigliabili per l’asta del Fantacalcio: il nostro esperto Luigi Di Palma ha selezionato dei difensori centrali e dei terzini che potranno portare molti bonus ai fantallenatori che li sceglieranno. Questo lo spezzone sul fantacalcio:



Si ringrazia il nostro sponsor ufficiale: PIZZERIA MIRACOLI di Esposito Gianluca nel centro storico di Napoli in Via Miracoli, 52