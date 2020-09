Di Marzio: “Callejon va alla Fiorentina, ma solo se dovesse partire Chiesa”

Dopo Alfredo Pedullà, anche Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, nella trasmissione su Sky Sport ‘Calciomercato-L’originale’, ha parlato del mercato in entrata di Juventus e Fiorentina, legato al mercato di Federico Chiesa ed ha confermato l’interesse dei viola per Josè Maria Callejon:

“Se Chiesa parte la Fiorentina prenderebbe Josè Callejon, con cui ha già un’intesa di massima. Per permettere queste operazioni la Juventus deve cedere Rugani e De Sciglio per fare cassa e liberare posti in rosa. Fino a quel momento, Chiesa rimarrà in viola e Callejon non andrà a Firenze“.