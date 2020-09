In seguito ai numerosi casi di positività tra le fila del Genoa, la Serie A è entrata nel caos. Nell’attesa di sapere i risultati dei tamponi del Napoli, le sfide delle due squadre rispettivamente con Torino e Juventus restano avvolte nell’incertezza. Nelle ultime ore si è ipotizzato uno stop temporaneo del campionato, che sosta Nazionali compresa sarebbe stato di circa 3 settimane, saltando così la 3° giornata. Intervistato sulla questione, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha risposto così da Montecitorio: “Stop Serie A? Non credo, non siamo ancora in queste condizioni. La situazione è sicuramente molto preoccupante e non è da prendere sotto gamba. A breve sentirò il Presidente della Lega Dal Pino e il Presidente della FIGC Gravina, in modo da arrivare ad una decisione di comune accordo”.