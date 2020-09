Luca Marchetti, giornalista di Sky, ha fatto il punto sul mercato del Napoli, parlando delle uscite del Napoli, in particolare degli esuberi da piazzare in questi ultimi giorni di mercato per snellire la rosa e guadagnare qualche entrata che darebbe un po’ di respiro al club. Questo il punto sul mercato:

“Come vi avevamo anticipato, lo Spartak Mosca ha presentato un’offerta per Hysaj e il calciatore ci sta pensando. A proposito di calciatori in scadenza, il West Ham ha presentato un’offerta da 25 milioni per il cartellino di Maksimovic. Il calciatore ci sta pensando a questa soluzione, come il Napoli, che, però, potrebbe guadagnare una bella cifra. Su Milik continua l’interesse del Tottenham, che potrebbe presentare un’offerta negli ultimi giorni di mercato. Lo Spezia ha virato, nelle ultime ore, su Santander e potrebbe lasciar perdere Llorente“.