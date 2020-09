In casa Napoli c’è grande preoccupazione per il focolaio scoppiato in casa Genoa nelle scorse ore; gli azzurri si sono sottoposti a tampone e aspettano il risultato domani, ma il clima è tutt’altro che sereno.

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, per dare una spiegazione clinica, ha parlato il direttore del laboratorio che esamina i tamponi del Napoli. Queste le sue parole:

“Ad oggi, non abbiamo mai riscontrato un positivo: oggi sono stati effettuati nuovi tamponi e i risultati li avremo domani. Temo, però, che forse i tamponi siano stati fatti troppo frettolosamente: sarebbe stato meglio farli domani, ma il protocollo dice altro. Faremo altri tamponi venerdì e mi auguro che siano negativi: solo quelli potrebbero scongiurare l’ipotesi del contagio. Io nono so come si siano contagiati i calciatori del Genoa, ma è avvenuto ciò che temevo. E credo che con i nuovi protocolli si possano creare delle situazioni come in casa Genoa”.

Infine, il virologo ha parlato anche di Juventus-Napoli:

“Non so cosa decidere o consigliare, ma se si trovano infetti o si rinvia la partita o il Napoli va a giocare con i Primavera in squadra all’Allianz Stadium. Sarebbe opportuno rinviare la partita, ma staremo a vedere”