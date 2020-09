Anche oggi, come ogni giorno, la Protezione Civile e il Ministero della Salute hanno raccolto i dati odierni sulla diffusione del virus; è importante leggere questi dati per capire come procede l’andamento del contagio. Questi i dati odierni:

Nuovi Contagi: 1648(+0,5%)

Decessi: 24(+0,1%)

Guariti: 1316(+0,6%)

Soggetti attualmente positivi: 50630

Incremento dei soggetti attualmente positivi: 307(+0,6%)

Tamponi: 90185

Rapporto Nuovi Contagi/Tamponi: 1,82%

Questi i dati regione per regione:

Lombardia 106.526 (+203, +0,2%; ieri +119)

Emilia-Romagna 35.210 (+97, +0,3%; ieri +85)

Piemonte 35.232 (+100, +0,3%; ieri +94)

Veneto 27.296 (+140, +0,5%; ieri +183)

Marche 7.932 (+26, +0,3%; ieri +5)

Liguria 13.284 (+89, +0,7%; ieri +109)

Campania 12.455 (+286, +2,3%; ieri +295)

Toscana 14.707 (+56, +0,4%; ieri +85)

Sicilia 6.948 (+163***, +2,4%; ieri +102)

Lazio 16.265 (+219, +1,4%; ieri +211)

Friuli-Venezia Giulia 4.638 (+28, +0,6%; ieri +2)

Abruzzo 4.397 (+14*, +%; ieri +4)

Puglia 7.687 (+76, +1%; ieri +90)

Umbria 2.408 (+23, +0,9%; ieri +11)

Bolzano 3.522 (+8, +0,2%; ieri +25)

Calabria 1.967 (+10**, +0,5%; ieri +5)

Sardegna 3.849 (+82, +2,2%; ieri +37)

Valle d’Aosta 1.308 (+8, +0,6%; ieri +1)

Trento 5.955 (+13, +0,2%; ieri +20)

Molise 649 (+1, +0,1%; ieri +4)

Basilicata 776 (+6, +0,8%; ieri +7)