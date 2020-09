La Roma sfiora il colpaccio, la Juve rimonta per ben due volte lo svantaggio. Come riportato dalla prima pagina di Tuttosport, gara avvincente all’Olimpico. I bianconeri pareggiano nonostante l’uomo in meno.

In basso spazio alla vittoria del Milan, pesante sconfitta per il Genoa. Suarez già in goal all’esordio con l’Atletico.