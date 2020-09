Pisacane: “Lorenzo starà fuori una ventina di giorni, si teme stiramento”

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha dato le ultime novità sull’infortunio del suo assistito, avvenuto ieri nella partita contro il Genoa:

“Con la Juventus sicuro non ci sarà, per 20 giorni non potrà giocare e salterà anche le gare con la Nazionale. Si teme uno stiramento: ha sentito tirare, ovviamente è molto giù di morale ma è allo stesso tempo contento per la vittoria della sua squadra. Domani ne sapremo qualcosa in più grazie agli esami strumentali, camminando sente un po’ di dolore, speriamo vada tutto per il meglio”.

Fonte: Intervista ai microfoni di Radio Marte