Victor Osimhen è ancora a secco in Serie A dopo due gare di campionato. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, non è un dato negativo: il nigeriano è presente in ogni azione offensiva del Napoli e in quasi tutti i goal.

Molto bravo anche a servire i compagni di squadra, l’attaccante ci ha provato diverse volte ma non è andato in rete. Molto abile sia come contropiedista che palla al piede: vede e mira la profondità con grande facilità di pensiero.