Manolas e Insigne sono usciti entrambi per infortunio ieri al San Paolo: più grave decisamente il capitano, che rischia un mese di stop.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, entrambi saranno sottoposti ad esami strumentali: le condizioni del difensore greco non dovrebbero preoccupare, con un fastidio che interessa la zona lombare. Dovrebbe recuperare per la gara importantissima di domenica sera a Torino. Difficile che il capitano possa farcela.