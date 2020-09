Gazzetta – Gattuso schiera tutti i suoi uomini migliori, è festa al San Paolo

Grande inizio per il Napoli, due partite con 8 goal fatti e 0 subiti. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli è pronto ad affrontare la Juventus nella gara di domenica sera a Torino.

il 4-2-3-1 provato l’ultima mezz’ora a Parma si è confermato un modulo da proporre anche al fischio d’inizio: Gattuso mette in campo tutti i suoi uomini migliori, da Mertens a Lozano, Insigne e Osimhen. A centrocampo due centrocampisti molto offensivi come Fabian Ruiz e Zielinski. Un gruppo di sei calciatori che rappresentano gioiellini in casa Napoli.