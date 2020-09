Ag. Insigne: “Si sente un leader! Le ultime sul rinnovo con il Napoli”

Vincenzo Pisicane, l’agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto a Il Sogno Nel Cuore su Radio CRC. Vari gli argomenti toccati, in primis le condizioni e la situazione rinnovo di Lorenzo:

“Lorenzo è molto dispiaciuto per l’infortunio che al 90% gli farà saltare la Juventus e rinunciare alla convocazione in Nazionale. Voleva esserci a Torino, ci teneva tantissimo, così come teneva molto ad aiutare i suoi compagni a battere il Genoa. Peccato per il ko di Lorenzo, ma ieri è andata comunque bene per il Napoli. Domani gli esami strumentali, ipotesi stiramento. Speriamo che tutto vada bene”.

“Inizio di stagione? Lorenzo è un leader, è contento dell’inizio del campionato del Napoli. È un faro della squadra di Gattuso, sente questa responsabilità e non si tirerà mai indietro”.

Sul rinnovo: “Non ne stiamo parlando al momento perché il presidente De Laurentiis è alle prese con problemi personali. Aurelio è un leone, sicuro della sua ripresa al più presto. Comunque, al momento, non abbiamo in agenda incontri col Napoli. Lorenzo ha altri due anni di contratto, siamo tutti concentrati per essere protagonisti di un’altra annata a livelli eccelsi”.