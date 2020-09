Vecino, disaccordo per la formula dell’operazione: si continuerà a trattare

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il Napoli e l’Inter continuano a trattare per Matias Vecino. In quest’ultima settimana di mercato le parti continueranno a parlare per cercare di trovare un accordo per il centrocampista uruguayano ex Fiorentina. Il disaccordo nasce sulla formula dell’operazione, in quanto gli azzurri vorrebbero il calciatore in prestito con diritto di riscatto, mentre il club di Steven Zhang vorrebbe inserire un obbligo di riscatto legato ad un numero di presenze del centrocampista in maglia azzurra. Come detto, le parti continueranno a tenersi in contatto e cercare una soluzione che faccia al caso di entrambe le società.