Stando a quanto riportato dalla redazione di Sport Mediaset, è risultato un altro giocatore tra le file del Genoa. Come di consueto i rosso blu hanno effettuato un altro giro di tamponi e Schone è risultato positivo, anche se con una carica virale piuttosto bassa. Intanto l’ex Ajax non è partito alla volta di Napoli così come Mattia Perin, risultato positivo ieri.