Non solo l’allarme Covid, con i due calciatori del Genoa, Perin e Schone, che hanno contratto il virus, ma anche il maltempo potrebbe costituire un problema per Napoli-Genoa, partita che si doveva giocare alle 15, ma che è stata spostata alle 18 per i motivi sopra citati.

Ma come detto prima, anche il maltempo potrebbe causare problemi: infatti, la Protezione civile ha diramato in Campania l’allarme arancione, con forti piogge e nubifragi, fino alle 6 di domani mattina, ma alle 18, su Napoli e provincia, ci sarà forte pioggia. Al momento, la partita non è rinviata e non si è presa in considerazione quest’ipotesi, ma come riporta Sky, occorre aspettare le 18 per vedere ed analizzare la tenuta del manto del san Paolo, per capire se sarà possibile giocare o no.