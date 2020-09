Il Napoli stra vince al San Paolo contro il Genoa. Sei reti straordinarie che marchiano la vittoria del Napoli che chiude ancora una volta con la porta inviolata dopo Parma. La partita interpretata benissimo da Gattuso ha trovato tra le stelle, che hanno illuminato il cielo di un nuvoloso San Paolo, Lozano che ha aperto le marcature; siglano nel secondo tempo Zielinski, Mertens ancora Lozano, Elams e Politano. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico degli azzurri, Gennaro Gattuso. Qui le sue parole:

“Questo di oggi credo sia un risultato bugiardo, abbiamo creato tanto ma abbiamo rischiato di prendere gol e a centrocampo mancava equilibrio e stavo per sostituire Zielinski, dobbiamo migliorare! Noi dobbiamo pensare a migliorare e lavorare bene durante la settimana trovando il nostro equilibrio. Lozano è un giocatore completamente diverso, un giocatore importante su cui punteremo. Osimhen ci da l’opportunità di provare qualcosa di differente creando nuovi spazi e occasioni. Koulibaly lo verrei con me, è molto importante nella rosa sia in campo che fuori, ma purtroppo il calciomercato è imprevedibile, spero non arrivino offerte last-minute. Quanto a Zielinski e Fabian credo che a centrocampo possiamo migliorare, va migliorato il palleggio e molte volte ci chiudevano gli spazzi. Settimana prossima ci sarà Juventus-Napoli, e rivedrò Pirlo, dovremo pensare che sarà un Juventus – Napoli e non Pirlo contro Gattuso.”