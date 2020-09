Stando a quanto riportato da Tuttosport, il Napoli ha come primo obiettivo la cessione di Arek Milik, che secondo il quotidiano avrà un futuro in Premier League. Su di lui, infatti, oltre al Tottenham c’è anche l’Everton di Carlo Ancelotti che sembrerebbe essere convinto a sborsare i 25 milioni di euro che chiede il Napoli per l’attaccante polacco.