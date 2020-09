Napoli inarrestabile questa sera: la sqaudra di Gattuso sta affrontando questo secondo tempo con grande ferocia, grande forza e grande cuore.

Gli azzurri di Rino Gattuso stanno andando a mille, ma non si fermano: Hirving Lozano vuole giocare da titolare e vuole essere protagonista e sigla un altro goal stasera a conferma di ciò. Palla sbagliata di Lerager, che regala palla a Mertens, il quale imbecca per Lozano che resta freddo davanti a Marchetti e sigla il 4-0.

Ma, come detto prima, il Napoli è inarrestabile e cinque minuti dopo, gli azzurri, al termine di un’azione sulla sinistra, segna un altro goal con Elmas, che piazza un tiro rasoterra piazzato sulla sinistra e segna il goal del 5-0.

Ma, come detto, il Napoli è dilagante e non si ferma: anche Politano, neo entrato dalla panchina, segna dopo un azione dalla destra con un sinistro a giro che batte Marchetti per la sesta volta.

Intanto, Gattuso ha operato altri tre cambi: fuori Mertens per Lobotka, fuori Lozano per Politano e fuori Zielinski per Ghoulam.