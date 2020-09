Il Napoli sta dilagando contro un Genoa che è in grandissima difficoltà e che sembra non essere sceso in campo in questo secondo tempo: lo conferma il goal di Mertens, che sigla il 3-0 da fuori area.

Tutto parte da un appoggio sbagliato di Lerager, che regala palla a Zielinski, il quale serve Mertens che si smarca e da limite dell’area piazza il tiro all’angolino sinistro mettendo fuori gioco Marchetti.

Ottimo Napoli che chiude la pratica e che ora deve solo gestire la partita senza errori madornali.