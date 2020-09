Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Kalidou Koulibaly sembra sempre più vicino alla permanenza in maglia azzurra. Per il difensore senegalese De Laurentiis chiede almeno 70 milioni di euro che nessuna squadra sembra intenzionata ad offrire. L’ultima offerta arrivata al club azzurro è stata quella del PSG che ha offerto, però, solo 40 milioni, ritenuti altamente insufficienti, ed è stata subito respinta.