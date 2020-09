Il Totthenam sta cercando seriamente la pista Milik. Infatti secondo Alfredo Pedullà il Totthenam sta premendo per il polacco, gli inglesi dovrebbero acquistare il giocatore per una cifra pari ai 25 milioni di euro. Totalmente abbandonata la pista Roma insieme alla Juventus, in caso fallisse anche l’operazione col Totthenam c’è l’Everton alla finestra.