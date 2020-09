Sky conferma: “Napoli-Genoa, deciso il nuovo orario della partita”

Vigilia movimentata in casa Genoa in vista della partita con il Napoli in programma domani, domenica 27 settembre, allo stadio San Paolo. Dopo la positività al Covid-19 di Mattia Perin, annunciata in conferenza stampa dall’allenatore Rolando Maran, il gruppo squadra è stato sottoposto al primo giro di tamponi al termine dell’allenamento mattutino. I risultati arriveranno in serata, ma da prassi i liguri dovranno sottoporsi a un secondo giro di tamponi. Dopo il responso degli altri test, la squadra viaggerà alla volta di Napoli nella mattinata di domenica (originariamente la partenza era prevista per le 16.30 di sabato). Per questi problemi organizzativi la Lega Calcio è venuta incontro ai rossoblù, posticipando la gara alle 18 di domenica invece che alle 15.

Fonte: Sky Sport