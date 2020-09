Ieri si è tenuta una nuova puntata della nostra trasmissione, MondoNapoli Live. Abbiamo affrontato diversi temi, tra calciomercato e le probabili formazioni di Napoli-Genoa, fino alle nostre rubriche: L’Angolo del Bet e Focus On.

Caso Milik

Come ormai da qualche mese, ci siamo indagati sul futuro di Arkadiusz Milik, che sarà con ogni probabilità lontano da Napoli. Raffaele Ciccarelli ha analizzato la situazione, raccontandoci le squadre più interessate al polacco. Tra queste, c’è sicuramente il Tottenham di Mourinho, che vorrebbe Milik come vice-Kane.

Non è ancora esclusa, però, l’ipotesi Everton, dato che la Juventus pare intenzionata a fiondarsi sul ritorno di Moise Kean. In tal caso, il club di Ancelotti potrebbe pensare a Milik, anche se al momento il Tottenham sembra in vantaggio.

Focus On

Ieri è tornata anche una rubrica che ci accompagna dall’inizio di MondoNapoli Live: “Ci piace o non ci piace”. Ma è tornata in una veste diversa. E con un nuovo nome: “Focus On”, gestita dai nostri esperti Raffaele Ciccarelli e Luigi Di Palma.

In questa rubrica andremo ad analizzare ogni volta un calciatore diverso, raccontandovi le sue esperienze in carriera e recensendolo dal punto di vist tecnico. Ieri ci siamo concentrati su Matias Vecino, il centrocampista uruguayano che il Napoli vorrebbe per completare il reparto.

