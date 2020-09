Genoa, Maran: “Napoli ben allenato, è una delle squadre più scomode da incontrare”

L’allenatore del Genoa Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa della partita di domani, al San Paolo, tra Napoli e rossoblu.

Sugli indisponibili: “Abbiamo come indisponibili Cassata, Criscito, Jagiello, Sturaro e ora anche Perin, che è risultato positivo al Covid-19. Parlerà con il dottore, è a casa con la febbre”.

Sul Napoli: “Dovremmo scendere in campo pronti e con molto coraggio. Il Napoli è una squadra ben allenata, è una delle più scomode da incontrare in questo momento”.

Su Marchetti e l’identità del Genoa: “Marchetti si allena sempre con serietà, giocherà lui e ho piena fiducia. Destro? Ho piena fiducia anche in lui, è importante che abbia trovato subito la via del gol, anche lui deve avere fiducia. Modulo? A Napoli dobbiamo crescere, dobbiamo far vedere la nostra identità. Dovremo essere bravi a scendere in campo e limitare una squadra come gli azzurri”.