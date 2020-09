La permanenza di Kalidou Koulibaly non è più un miraggio. L’accordo tra PSG e Napoli stenta ad arrivare e, per questo motivo, il difensore dovrebbe rimanere per un’altra stagione sotto il Vesuvio. Lo riporta Tuttosport.

I francesi avevano proposto un prestito con riscatto da 50 milioni più bonus, secco il no del Napoli. Difficile, per ora, trovare il giusto compromesso per chiudere la trattativa in tempi brevi.