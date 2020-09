Tuttosport – Agente di Milik a Londra, si chiude con il Tottenham

Arek Milik sarebbe davvero vicino all’addio, secondo quanto riportato dall’edizione di Tuttosport. La trattativa tra Napoli-Tottenham sarebbe a buon punto, mancherebbe poco per i dettagli finali. Gli Spurs offrono al polacco 4 milioni a stagione: al momento il suo procuratore Pantak è a Londra per discutere con Daniel Levy, presidente stesso del Tottenham.

Per ora l’accordo tra entourage del calciatore e società inglese c’è, l’ostacolo rimanere convincere il Napoli: la società partenopea continua a chiedere il prestito di un anno e il riscatto a 25 milioni di euro. Si cerca di trovare un accordo per soddisfare tutte le parti in gioco.