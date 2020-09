Jordan Veretout è il rinforzo che Gattuso ha chiesto alla società. Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il cartellino del francese non è basso e serve una cessione per provare ad affondare il colpo a centrocampo.

Con la cessione di Koulibaly, ad esempio, la liquidità ci sarebbe. Il futuro del difensore è però ancora in bilico e questo non permette al Napoli di fare nessuna scelta in chiave mercato. Si attendono novità.