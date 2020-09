Dati estremamente sconfortanti arrivano dalla protezione civile in merito all’andamento del covid-19 in Campania.

Come già anticipato dal forte ammonimento del governatore campano Vincenzo De Luca, tornano ad essere altissimi i numeri del contagio da coronavirus nella nostra Regione:



TEST: 7579

POSITIVI: 253

GUARITI: 150

DECEDUTI: 2