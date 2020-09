Da un paio di giorni il Napoli è piombato su Matias Vecino, nuovo obiettivo per il centrocampo. In questo momento gli azzurri possono contare sulla necessità dell’Inter di sfoltire in quel reparto, ma le parti sono ancora distanti sulla valutazione. Lo conferma Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport:

“Il Napoli è fortemente interessato a Vecino ma manca l’intesa con l’Inter sulla cifra del riscatto. Il club nerazzurro chiede 18 milioni di euro, ADL non va oltre i 10”.