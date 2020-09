Da Londra – Avviati i contatti Milik-Tottenham: c’è una richiesta da parte degli Spurs

Come riportato da alcune fonti vicine al Tottenham, gli Spurs avrebbero avviato i contatti per portare Arkadiusz Milik a Londra. La preferenza del club allenato da Josè Mourinho sarebbe quella del prestito, per via della possibile valutazione alta del Napoli e per i vari infortuni subiti dal polacco finora.

Di Milik vi abbiamo parlato anche nelle flash news di mercato (clicca qui per ascoltarle). Continuate a seguirci sul nostro canale Youtube attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati, appuntamento domani alle 21:30 anche su Facebook con MondoNapoli Live.