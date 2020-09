Il Napoli non ha ancora nelle corde il 4231 e quindi Gattuso difficilmente partirebbe con quel modulo. Certo è che lasciare in panca uno tra Osimhen e Mertens diventa sempre più difficile. Per tale motivo, come riporta Il Corriere dello Sport, il tecnico del Napoli sta oensando seriamente all’ipotesi 433 con Insigne, Osimhen e Mertens largo a destra.

Un’ ipotesi che giorno dopo giorno prende sempre più forma e realtà. Non ci resta dunque che attendere domenica e capire su chi punterà Gennaro Gattuso