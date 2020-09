Stando a quanto riportato dal giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, il Napoli avrebbe chiuso la trattativa con l’Hellas verona per il tedesco Amin Younes, che però rifiuta la destinazione e per adesso non sblocca la situazione. Inoltre, Sebastiano Luperto è sul mercato e la trattativa tra il centrale difensivo pugliese e il Crotone è in stato avanzato.