Ospina a KKN: “Obiettivo lo scudetto, speriamo che Kalidou resti! La difesa? Ha tanta qualità…”

David Ospina, ospite di Valter De Maggio ai microfoni di “Radio Gol” trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Importantissimo partire bene e con una vittoria, questo darà fiducia e sappiamo che manca tanto alla fine del campionato ma iniziare così è buonissimo. Cambio modulo con Osimhen? È arrivato come un messaggio di vittoria dal mister, abbiamo lavorato tantissimo e il cambio modulo sarà utile per vincere tante partite. Osimhen è un ragazzo tranquillissimo, vuole dare tanto ed è molto motivato: ha grande forza ed è molto veloce. Manolas e Koulibaly davanti a me sono stati grandiosi, sappiamo che hanno grande qualità e lavoriamo per aiutare la squadra ad andare sempre in alto e cercare di prendere meno gol possibili. La vittoria della Coppa Italia ci ha dato una mentalità più vincente, bisogna migliorare sempre di più e cercare di vincere più partite possibili e ci auguriamo anche di vincere il campionato: dobbiamo procedere step by step, abbiamo grandi calciatori e un grande allenatore. Ora pensiamo soltanto al Genoa e dobbiamo preparare questa partita per cercare di fare il meglio possibile poiché vincere aiuta a vincere. Napoli è una città stupenda, io e la mia famiglia ci troviamo benissimo. Meret? Abbiamo un rapporto fantastico e lo aiuterò sempre giorno dopo giorno a migliorarsi, è un grandissimo portiere e anche per la nazionale sarà un grande obiettivo. Il soprannome Patrón? (ride) Deriva dalla serie TV Narcos”.