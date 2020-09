Di Marzio: “Vecino-Napoli, trattativa nel vivo. L’Inter chiede 18 milioni”

Il giornalista Sky ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha parlato a Sky Sport nella trasmissione ‘Calciomercato-L’originale‘ e ha parlato della trattativa tra Inter e Napoli per Matias Vecino:

“C’è una trattativa tra L’inter ed il Napoli ben avviata per Matias Vecino sulla base di un prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri vorrebbero inserire l’obbligo di riscatto e alla fine non è escluso che potrà essere inserita. Per quanto riguarda la cifra del riscatto, l’Inter vorrebbe 18 milioni di euro. Attualmente il centrocampista uruguayano è infortunato, ma tornerà a Novembre. E’ un pupillo di Gennaro Gattuso, che lo cercava già a gennaio. La trattativa, quindi, è già entrata nel vivo“.