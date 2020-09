Dalla Francia – Koulibaly, smentito l’interesse del PSG. Spunta un club di Premier sul K2

Il futuro di Kalidou Koulibaly è diventato più incerto che mai. La trattativa con il Manchester City non è mai decollata, e allora sul senegalese è piombato il PSG. Ma proprio oggi il quotidiano francese Le Parisien ha smentito la proposta dei parigini per il senegalese, che continua a preferire la Premier League. A tal proposito, la sua prossima destinazione potrebbe essere il Liverpool, con Sadio Manè, suo connazionale, che potrebbe favorire l’affare con i Reds.

