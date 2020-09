Gazzetta – Caso Milik, la Roma si allontana: i due motivi

Il futuro di Arek Milik è nuovamente incerto. La strada che portava a Roma, sponda giallorossa, pare stia andando in fumo.

Aurelio De Laurentiis è molto infastidito per due motivi: le nuove pretese della Roma (richiesta di un prestito non più annuale ma biennale) e anche per l’atteggiamento del suo giocatore che ha posto delle condizioni da cui non vuole smuoversi. Comunque, per trovare un accordo per la cessione, che sia Roma o altra squadra, anche Milik dovrà mollare la presa, magari i due stipendi in sospeso in cambio dell’archiviazione interna della sua posizione per la questione ammutinamento. Lo scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.