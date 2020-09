Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, la Juve sarebbe tornata prepotentemente su Alvaro Morata, in uscita dall’Atletico Madrid:

“La Juventus è alla ricerca di un attaccante da consegnare ad Andrea Pirlo. L’arrivo di Edin Dzeko però è tutt’altro che imminente: essendo ancora bloccata l’operazione tra Roma e Napoli per Milik, i giallorossi non hanno il sostituto del bosniaco e quindi non c’è il via libera.Per cautelarsi, i bianconeri hanno ripreso i contatti con l’Atletico Madrid per Alvaro Morata. La formula sarebbe quella del prestito oneroso (10 milioni) con diritto di riscatto (fissato a 45) e 2 milioni di bonus: una soluzione che ha trovato l’apertura del club spagnolo, pronto a bloccare Luis Suarez.Resta da capire, dunque, quanto la Juve avrà intenzione di attendere l’evolversi della situazione di Milik e Dzeko e nel frattempo ha sempre bloccato Giroud, senza però affondare ancora per l’acquisto del francese”

Fonte: Gianluca Di Marzio