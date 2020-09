L’esperto di calciomercato per Sky Fabrizio Romano, attraverso un tweet, ha spiegato la situazione legata alla trattativa tra Koulibaly e il Manchester City:

Man City > Koulibaly deal is not collapsed yet. Talks still on with Napoli but no agreement. Koundé is the ‘backup option’ but Sevilla have turned down the opening bid [around €55/60m].

Barcelona are convinced they’re going to sign Eric Garcia after #MCFC will buy a new CB. 🔵— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 20, 2020