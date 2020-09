GAZZETTA – Milik fa guerra ad ADL. La Roma chiede garanzie caso Covid

È ingarbugliata e non poco la situazione in casa Napoli in merito alla vicenda Milik. Secondo il quotidiano La Gazzetta il polacco si è impuntato contro Aurelio De Laurentiis e non vuole retrocedere di un passo rispetto alle vicende che sono in ballo (multe e ultimi pagamenti di stipendio).

Per giunta, comunica il quotidiano sportivo, la Roma ha chiesto delle garanzie in caso di Covid perchè se il campionato fosse sospeso i giallorodsi vorrebbero pagare Milik non il prossimo anno ma tra due anni (chiederebbero dunque un prestito biennale).