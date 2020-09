Come riportato dall’edizione di Tuttosport, tutti i calciatori del Napoli sono sotto il tiro di Gattuso in questo periodo. Si ripartirà molto probabilmente dal 4-3-3 come modulo di gioco, dimostratosi garante di solidità soprattutto difensiva.

Durante il ritiro di Castel di Sangro, il tecnico calabrese ha provato a cambiare modulo alternandosi tra il 4-4-2 e il 4-2-3-1 ma mancano caratteristiche determinate per porre in atto uno di questi due moduli.