Sky – Roma-Milik, spuntano alcuni problemi legali: le ultime

A 15 giorni dalla chiusura del mercato, il Napoli, la Roma e la Juventus, per sbloccare il mercato, hanno bisogno di sbloccare il nodo Milik. Attualmente il polacco ha l’accordo con la Roma per liberare Dzeko che avrebbe già tutto pronto per partire alla volta di Torino. Ciò che manca, dunque, è trovare l’accordo tra Roma e Napoli per l’ex Ajax.

La situazione pare abbastanza tesa e, stando a quanto riporta Sky, ci sarebbero anche due problemi legali affinché l’operazione vada in porto. Nello specifico la causa civile attualmente ancora in atto in pendenza verso tutti i tesserati della SSC Napoli arrivata in seguito all’ammutinamento durante la gestione Ancelotti, ed un’altra causa per cui Milik avrebbe sponsorizzato un ristorante di sua proprietà senza il permesso del Napoli che detiene il 100% dei diritti dell’attaccante azzurro, sono i principali motivi che stanno frenando la trattativa per il trasferimento del calciatore polacco. Dunque non c’è alcun dubbio fisico sul numero 99 che tra l’altro oggi ha anche svolto una visita medica per accertarne le condizioni delle ginocchia con esito positivo.

Nel frattempo, infatti, anche Paratici ha dichiarato a Sky che cercano altre alternative oltre a Dzeko poiché la situazione appare abbastanza bloccato e la fine del mercato non è più così lontana.