L’attacco del Napoli sta per perdere Milik, e al suo posto dovrebbe arrivare non un’altra punta. ma un esterno: i nomi di Boga e Under sono stati vicini al Napoli e del loro arrivo se ne è parlato nelle scorse settimane, ma entrambi gli obiettivi potrebbero sfumare.

Under è andato in Premier, mentre Boga potrebbe decidere di restare al Sassuolo; della sua situazione ne ha parlato l’ad Carnevali a Sky. Queste le sue parole:

“Manca ancora un po’ alla fine del mercato, ma noi non vogliamo vendere nessuno, anzi vogliamo tenere i più forti. Ho sentito tante voci su una possibile partenza di Locatelli e Boga, ma noi non li vogliamo cedere, anche perché i due ragazzi sono contenti e vogliono fortemente restare con noi”.