Torna finalmente il campionato: gli azzurri di Rino Gattuso, a distanza di una cinquantina di giorni, tornano in campo per una nuova stagione, la stagione della rinascita e del riscatto per il Napoli.

Gli azzurri inizieranno questa nuova Serie A a Parma, nell’anticipo delle 12:30 della domenica. E, in vista della ripresa della stagione, anche MondoNapoli Live riparte con i suoi appuntamenti prepartita su Facebook e su Youtube.

Domani i nostri esperti vi aspettano in diretta alle 12 per commentare le formazioni ufficiali, le scelte di Gattuso e Liverani, i precedenti; inoltre, verranno esaminati tutti i punti di forza della squadra avversaria per capire dove gli azzurri devono stare attenti e dove possono far male.

