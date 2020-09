Ci siamo: come promesso, MondoNapoli Live torna e, dopo l’appuntamento di stamattina, sta per tornare. Collegatevi adesso per seguire il postpartita di Parma-Napoli, dove ci saranno anche le ultime notizie sul calciomercato, in particolare sulla condizione di Milik. Clicca sui link per seguire la diretta:

Facebook: clicca qui

YouTube: clicca qui