Dries Mertens ha rilasciato alcune dichiarazione ai microfoni di DAZN, al termine di Parma-Napoli:

“Giocare a questo orario è difficile, per il caldo e per la tenuta del campo. Il secondo tempo abbiamo fatto meglio. Osimhen? Abbiamo giocato bene anche nel primo tempo, anche se in conclusione è mancato qualcosa. Osimhen è un ragazzo che può fare la differenza, ma abbiamo anche altri giocatori che possono fare bene, come Petagna. Obiettivi di questa stagione? Non abbiamo ancora parlato con Gattuso, sappiamo solo che voleva vincere la prima. I tuoi obiettivi? Io ho anche altri obiettivi. Fare gol e vincere la partita di oggi”.