Mario Rui ha parlato ai microfoni di DAZN, a pochi minuti dal match Parma-Napoli:

“Quest’anno la preparazione è stata diversa, come per tutte le squadre di Serie A. Abbiamo lavorato tanto, con molti carichi, e più veloce del solito, perchè i giorni a disposizione erano di meno. La squadra si è preparata bene, anche se in meno tempo, sia fisicamente che mentalmente”.