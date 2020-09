Gennaro Gattuso ha commentato la partita in sala stampa, nella pancia del Tardini, e ha detto la sua su diversi argomenti che ha lasciato questa partita come spunti di riflessione per lui, per la squadra, ma non solo. Queste le sue parole:

Sul Cambio Modulo: “Quando hai uno come Osimhen è facile cambiare modulo, ma io non ho meriti. Anzi, se avessimo pareggiato, qualcuno si sarebbe sicuramente lamentato e avrebbe detto che avevo sbagliato la formazione. Io voglio che noi giochiamo come sappiamo, senza perdere gli equilibri. Conosciamo Osimhen e nel secondo tempo è stato bravo ad attaccare la profondità, cosa che non avevamo fatto nel primo tempo“.

Sulla presenza dei tifosi: “Non cambia molto avere 1000 spettatori o giocare a porte chiuse. Ci siamo abituati, ma da diversi mesi noi stiamo facendo non calcio, ma un altro sport“.

Sui miglioramenti: “Dobbiamo migliorare; ad esempio, nel recupero abbiamo subito 4 corner e ci siamo rilassati. Inoltre vorrei che la squadra imparasse a soffrire”.

Sul mercato: “Siamo nel post Covid; molte società hanno dei problemi e noi addetti ai lavori dobbiamo comprendere e rispettare. Tutti ci dobbiamo ridimensionare”.