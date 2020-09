Al Napoli serve necessariamente un centrocampista, come sottolineato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno. Un mediano, un calciatore che sappia schermare come Bakayoko dinanzi la difesa: si cerca un tuttofare con muscoli e quantità in mezzo al campo, un Allan 2.0.

La società ha fatto capire chi potrà rimanere e chi no, con Malcuit, Ounas, Llorente e Younes sul mercato e non convocati per tali motivi dalla società.