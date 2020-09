Koulibaly difenderà anche per il prossimo anno i colori azzurri. Lo afferma Alfredo Pedullà nel corso della trasmissione di Sportitalia, il Manchester City non è riuscita a soddisfare le richieste del patron azzurro. Secondo l’esperto ha pesato il rapporto tra le due società che parlavano tramite un intermediario. Bloccato Sokratis dall’Arsenal, settimana prossima decisiva. Con Koulibaly in azzurro sfumano i sogni di Boga e Veretout.